0500 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg / B 17 FR Süden / Höhe Eichleitnerstraße – Am Montag (06.04.2026) kam es gegen 00.30 Uhr auf der B17 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Eine 23-Jährige sowie ein 24-Jähriger erlitten dabei schwere Verletzungen. Weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt.

Ein 24-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der B17 in Richtung Süden. Auf der Ausfahrt zur Eichleitnerstraße war er mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs und fuhr auf ein verkehrsbedingt wartendes Auto einer 44-Jährigen auf. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Auto des 24-Jährigen das Auto der 44-Jährigen auf das Auto einer 35-Jährigen schob. Anschließend versuchte der 24-jährige Mann den Fahrstreifen zu wechseln und stieß dabei mit dem Auto eines 45-Jährigen zusammen.

Der 24-Jährige sowie seine 23-jährige Beifahrerin wurden in ein Krankenaus gebracht. Die weiteren Unfallbeteiligten sowie deren Mitfahrer, darunter zwei 44-jährige Frauen, eine 35-Jährige, eine 38-Jährige, der 45-Jährige sowie ein 6-jähriges Kind, wurden jeweils leicht verletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit abgeklärt. Drei der vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bei dem 24-Jährigen stellten die Beamten Hinweise auf eine Alkoholisierung fest und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 24-Jährigen.

Der 24-Jährige, die 23-Jährige, die 44-Jährige, die 35-Jährige, die 38-Jährige, der 45-Jährige sowie das 6-jährige Kind besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Eine 44-jährige Mitfahrerin besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

0501 – Polizei ermittelt nach Widerständen

Innenstadt – Am Sonntag (05.04.2026) leistete ein 15-Jähriger gegen 21.00 Uhr auf dem Festplatz in der Langenmantelstraße Widerstand gegen Polizeibeamte.

Ein 15-jähriger Jugendlicher geriet in eine Streitigkeit mit einer bislang unbekannten Person. Ein Passant verständigte daraufhin die Polizei. Während der anschließenden Kontrolle leistete der Jugendliche Widerstand gegen die Polizeibeamten. Die Beamten brachten ihn zur dortigen Polizeidienststelle.

Auf der Dienststelle leistete der 15-Jährige erneut Widerstand gegen die Beamten. Dabei wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Jugendlichen einen Wert von rund 0,8 Promille.

Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 15-Jährigen.

Der 15-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Am Samstag (04.04.2026) gegen 03.30 Uhr leistete eine 40-jährige Frau Widerstand gegen Polizeibeamte in der Jakoberstraße.

Die 40-jährige Frau war zunächst in einem dortigen Lokal auffällig geworden und reagierte aggressiv auf Hilfsangebote anderer Gäste. Diese verständigten schließlich einen Rettungswagen und die Polizei. Gegen die Mitfahrt in einem Taxi sträubte sich die Frau vor Ort vehement und wurde handgreiflich. Die Frau schlug unkontrolliert mit den Armen um sich und trat gezielt nach einem Polizeibeamten. Zudem biss sie in den Einsatzhandschuh des Beamten. Die Streife brachte die Frau schließlich in den Polizeiarrest. Eine Beamtin wurde durch die Widerstandshandlungen leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen die 40-Jährige.

Die 40-jährige Frau besitzt die thailändische Staatsangehörigkeit.

0502 – Verkehrspolizeiinspektion Augsburg führt Schwerpunktkontrollen zum „Car-Friday“ durch

Stadtgebiet Augsburg / Landkreis Augsburg – Am Freitag (03.04.2026) führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg gemeinsam mit weiteren Dienststellen sowie der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord umfangreiche Kontrollen an bekannten Treffpunkten der Tuning- und Poserszene durch.

Im Rahmen der Kontrollen wurden rund 250 Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Beamten rund 20 Verhaltensverstöße fest, darunter Gurt- und Handyverstöße, unnötiger Lärm sowie Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Höchstgeschwindigkeit eines Verkehrsteilnehmers lag bei 112 km/h bei erlaubten 60 km/h. Zudem wurden mehr als 20 technische Verstöße festgestellt, darunter fehlerhafte Kennzeichenanbringung, Reifenmängel und nicht eingetragene Fahrzeugumbauten. In 17 Fällen erlosch die Betriebserlaubnis, beispielsweise durch ausgebauten Katalysator, folierte Rückleuchten oder gefährliche Fahrzeugmodifikationen.

Darüber hinaus stellten die Beamten drei Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Fall von Kennzeichenmissbrauch fest. An einer Kontrollstelle beleidigte ein Verkehrsteilnehmer eine Polizeibeamtin, nachdem seine Weiterfahrt aufgrund eines defekten Fahrzeugs untersagt wurde. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Beleidigung gegen den Mann.

Während der Kontrollen stellten die Einsatzkräfte zudem eine Sachbeschädigung fest. Eine zunächst unbekannte Verkehrsteilnehmerin beschädigte eine Radaranlage, nachdem sie zuvor ohne Kennzeichen geblitzt worden war. Die Frau kehrte später zur Messstelle zurück und konnte so im Verlauf einer Fahndung durch eine Streife erkannt und festgestellt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen die Frau.

0503 – Polizei stoppt mehrere Fahrer unter Alkoholeinfluss

Oberhausen -- Am Samstag (04.04.2026) gegen 21.15 Uhr fiel ein 35-jähriger Mann auf, nachdem er alkoholisiert und mit einem beschädigten Auto im Bereich einer Tankstelle im Gablinger Weg unterwegs war.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholisierung sowie drogentypisches Verhalten bei dem Mann fest. Außerdem war der 35-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden die Weiterfahrt. Außerdem stellten sie die Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 35-Jährigen.

Der 35-Jährige besitzt die tschechische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Am Montag (06.04.2026) war ein 31-Jähriger mit einem E-Scooter alkoholisiert in der Maximilianstraße unterwegs.

Gegen 00.15 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 31-Jährigen.

Der 31-Jährige besitzt die britische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Am Sonntag (05.04.2026) war ein 72-Jähriger mit seinem Fahrrad am Leonhardsberg unterwegs als er alleinbeteiligt stürzte. Der Mann verletzte sich dabei leicht.

Gegen 18.30 Uhr verständigte eine Zeugin die Polizei. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem 72-Jährigen. Der Mann verletzte sich bei dem Sturz und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 72-Jährigen.

Der 72-Jährige besitzt die koreanische Staatsangehörigkeit.