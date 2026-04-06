Dem Sachstand nach hat der 85-jährige Josef Rausch am Sonntagabend, gegen 22.00 Uhr, sein Wohnanwesen mit seinem Auto verlassen. Seither wurde der Mann nicht mehr gesehen. Der Mann war mit seiner grauen Mercedes, B-Klasse, mit dem Kennzeichen AB-JC618, unterwegs. Die Aschaffenburger Polizei und benachbarte Dienststellen suchen zur Stunde nach dem Vermissten, der sich in einer hilflosen Lage befinden könnte und hofft hierbei auch auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Ca. 1,80 m groß bei kräftiger Statur

Grauer Haarkranz

Vermutlich bekleidet mit einer grünen Fließjacke, grüne Schildkappe, einem blauen Trainingsanzug und einem karierten Hemd

Vermutlich unterwegs mit grauer Mercedes B-Klasse, AB-JC618

Hinweise nimmt die Aschaffenburger Polizei unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.