NÜRNBERG. (314) In der Zeit von Samstagnachmittag (04.04.2026) bis Sonntagabend (05.04.2026) brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Nürnberger Stadtteil Gebersdorf ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.



Im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr (Samstag) und 22:30 Uhr (Sonntag) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen im Jenigweg. In den Innenräumen durchwühlten die Täter mehrere Zimmer.

Zur Höhe des Entwendungsschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Sebald