PRESSIG, LKR. KRONACH. Am frühen Montagmorgen wurde ein 28-jähriger Mann vor einer Diskothek in Pressig von zwei Unbekannten angegriffen und verletzt. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Hinweise.

Gegen 3.25 Uhr gingen die beiden Täter den Mann vor der Diskothek „Brünnla“ in der Kaiser-Karl-Straße beim Vorbeigehen unvermittelt an und schlugen ihm ins Gesicht. Als der Geschädigte zu Boden ging, traten die Angreifer offenbar weiter auf ihn ein.

Der 28-jährige Deutsche erlitt Verletzungen im Gesicht, darunter Prellungen, Hämatome sowie mehrere Frakturen. Nach aktuellem Stand bestand zwischen dem Geschädigten und den Tätern keine Vorbeziehung.

Beschreibung der beiden Männer:

etwa 170 Zentimeter groß, schlank, dunkle kurze Haare, sprachen Deutsch mit Akzent

einer trug dunkle Kleidung

der andere eine beige Jacke

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.