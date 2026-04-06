Am Sonntag, gegen 17.05 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße DEG 38, zwischen Gergweis und Ehrnstorf ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 46-jähriger befuhr mit seinem VW Golf die Kreisstraße DEG 38 von Gergweis kommend in Richtung Ehrnstorf und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 21-jähriger mit seiner Ducati hinter dem VW und wollte diesen überholen. Dabei kollidierte der Kradfahrer frontal mit dem abbiegenden Pkw. Der Kradfahrer wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen werden. Der Fahrer des VW Golf und seine 43-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und mussten ebenfalls mit dem Rettungsdienst in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht werden.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 30000 Euro. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde noch an der Unfallstelle ein Gutachter hinzugezogen. Die Kreisstraße DEG 38 war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren Gergweis, Untergrafendorf und Göttersdorf waren zur Absicherung der Unfallstelle und Verkehrslenkung im Einsatz.

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