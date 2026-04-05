CREUßEN, LKR. BAYREUTH. Ein Radfahrer stürzte am Sonntagabend bei einer Fahrt auf einem Feldweg. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb er noch an der Unfallstelle.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der 57-jährige Mann aus dem Landkreis von Bayreuth in Begleitung einer weiteren Person gegen 17.45 Uhr auf einem Feldweg zwischen Creußen und Hörlasreuth. Aus unbekannten Gründen stürzte er alleinbeteiligt während der Fahrt und verlor, trotz des getragenen Helmes, sofort das Bewusstsein. Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte blieben ohne Erfolg. Er starb noch an der Unfallstelle.

Beamte der Polizeiinspektion Pegnitz sind nun mit der Unfallaufnahme betraut und gehen der Frage nach der Ursache des Sturzes nach.