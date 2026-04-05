SCHEIDEGG. Am 05.04.2026, gegen 10:30 Uhr, ereignet sich auf der B308 zwischen Niederstaufen und Scheidegg ein schwerer Verkehrsunfall. In einer Rechtskurve kam ein PKW aus bislang noch ungeklärter Ursache zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem dreirädrigen Motorroller frontal. Der Fahrer des Rollers wurde dabei schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Sozia wurde aufgrund ihrer schweren Verletzungen mittels Helikopter in das Klinikum Kempten geflogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht näher beziffert werden. Die Bundesstraße musste zur Unfallaufnahme und Bergung der beiden Fahrzeuge beidseitig gesperrt werden. (PI Lindenberg)

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