TRAUNSTEIN. Wenige Minuten nach Mitternacht ging am Sonntag, 5. April 2026, auf einem Pendlerparkplatz am Traunsteiner Bahnhof ein Pkw in Flammen auf und weitere Fahrzeuge wurden beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand, es entstand aber erheblicher Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe. Der Kriminaldauerdienst (KDD) aus Traunstein übernahm die ersten Ermittlungen für die Kriminalpolizei. Dabei kann auch ein vorsätzliches Brandstiftungsdelikt nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Gegen 00.10 Uhr stand am frühen Sonntagmorgen auf einem Pendlerparkplatz in der Gabelsbergerstraße in Traunstein ein Pkw Skoda lichterloh in Flammen und die Freiwilligen Feuerwehren aus Traunstein, Haslach und Wolkersdorf rückten zur Brandbekämpfung an. Trotz des schnellen Eingreifens der Wehren hatten die Flammen bis dahin bereits auf einen daneben abgestellten Pkw Ford übergegriffen und umherfliegende Splitter hatten einen Pkw Kia beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden, es entstand aber ein Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe.

Nach Abschluss der Löscharbeiten erfolgten die ersten polizeilichen Maßnahmen durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Traunstein, ehe der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizei Traunstein die weiteren Ermittlungen vor Ort übernahm. Für die Beamten ergaben sich Hinweise, dass der Brand vorsätzlich herbeigeführt worden sein könnte, weshalb in dem Fall auch um Zeugenhinweise gebeten wird:

Wer hat am späten Samstagabend (04.04.2026) oder am frühen Sonntagmorgen (05.04.2026) im Bereich des Pendlerparkplatzes in der Gabelsbergerstraße in Traunstein verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Wer hat im Zusammenhang mit dem Brand sonstige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0861) 98730 bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.