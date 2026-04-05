SURBERG, LKR. TRAUNSTEIN. Am späten Samstagabend, 4. April 2026, brach in einem Wohnhaus in Surberg ein Feuer aus, welches einen Sachschaden wohl in sechsstelliger Höhe anrichtete. Eine Person kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Wie bereits berichtet, kam es am späten Samstagabend (04.04.2026) in Surberg zu einem Wohnhausbrand. Dort war in der Straße „Am Kircherl“ gegen 22.50 Uhr in einem Mehrparteienhaus ein Feuer ausgebrochen, welches bei der Anfahrt der alarmierten Helfer der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bereits auf den Dachstuhl übergegriffen hatte.

An die 100 Floriansjünger aus Surberg, Traunstein, Wonneberg, Haslach und Hochberg bekämpften die Flammen und hatten den Brand zügig eingedämmt. Weil sich das Feuer aber im Dachstuhl weiter ausbreitete, musste die Feuerwehr diesen öffnen, um schließlich alle Flammen zu löschen.

Alle vier zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus anwesenden Bewohner hatten das Gebäude selbst verlassen können. Ein Mann kam mit Verdacht auf eine Rachgasintoxikation zur Behandlung in ein Krankenhaus. Alle übrigen Personen blieben nach Untersuchung vor Ort unverletzt. Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungsfahrzeugen, einem Notarzt und etlichen Einsatzkräften vor Ort.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die ersten polizeilichen Ermittlungen erfolgten durch Einsatzkräfte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Traunstein. Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) die weiteren Ermittlungen für die Kriminalpolizei.

Aussagen zur Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden, die Untersuchungen hierzu dauern an.