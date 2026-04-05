Bayreuth. Ein Motorradfahrer entzog sich der Polizeikontrolle durch Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit durch Bayreuth. Hierbei beschädigte er einen Streifenwagen.

Am Samstagabend, kurz vor 22.00 Uhr, erregte ein Motorrad mit zu lauter Auspuffanlage die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt. Die Beamten wollten das Fahrzeug am Parkplatz des EDEKA in der Justus-Liebig-Straße kontrollieren, woraufhin der Motorradfahrer sofort flüchtete.

Die Fahrt mit teilweise 130 km/h ging von der Justus-Liebig-Straße in die Bismarckstraße, dort über eine rote Ampel, in das Dammwäldchen, Dammallee und weiter zum Jean-Paul-Platz, um die Jean-Paul-Statue herum. Dort traf der flüchtige Motorradfahrer wieder auf die Polizeistreife, blieb mit seinem Lenker an der Fahrertüre des Polizeiwagens hängen und setzte seine Flucht am Manns Bräu vorbei auf der Friedrichstraße fort in dann unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen bezüglich des Motorrades und des flüchtigen Fahrers wurden aufgenommen. Durch die Flucht des noch unbekannten Fahrers wurde niemand verletzt.

Am Polizeifahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Der Fahrer wurde als männlich, mit schwarzem Helm und vermutlich hellem Motorradkombi beschrieben.

Der noch unbekannte Fahrer machte sich durch sein rücksichtsloses Fahrverhalten nicht nur eines Vergehens des unerlaubten Entfernens vom Unfallort schuldig, sondern es wird ihm auch noch ein Verstoß des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Verbotes eines Kraftfahrzeugrennens vorgeworfen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth bittet um Ihre Mithilfe. Sollten sie Zeuge des Vorfalls geworden sein und sachdienliche Hinweise zum Motorrad oder dessen Fahrer machen können, oder wurden sie selbst massiv durch das Fahrverhalten des noch flüchtigen Motorradfahrers gefährdet oder geschädigt, so melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer: 0921/506-2330.