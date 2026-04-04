ORTENBURG, LKR. PASSAU. Bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt wurde ein Tresor gewaltsam geöffnet und daraus Bargeld entwendet

In der Nacht von Freitag, 03.04.26, 23.50 Uhr auf Samstag, 04.04.26, ca. 03.00 Uhr ereignete sich in Ortenburg ein Einbruch in einen Getränkemarkt.

Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zur Filiale. Von dort drangen sie in einen Büroraum ein und öffneten gewaltsam einen darin befindlichen Tresor.

Aus diesem wurde ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag entwendet.

Die Kriminalpolizei Passau ermittelt und bittet Zeugen, die in Ortenburg im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0851/9511-0 zu melden.