BREITENBRUNN / LKR. UNTERALLGÄU. Am Freitag, den 03.04.2026, wurde in einem Anwesen im Ortsteil Bedernau ein 33-jähriger Mann tot aufgefunden. Die Todesursache ist derzeit unklar und Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Nach den Erstmaßnahmen der Polizeiinspektion Mindelheim wurden die Ermittlungen von der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen übernommen. Umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen und die Tatortarbeit dauerten bis in die späte Nacht an. Zur Unterstützung der Maßnahmen waren am Freitagabend Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks zum Ausleuchten der Einsatzstelle vor Ort.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben gemacht werden. (KPI Memmingen)

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