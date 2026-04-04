NATIONALPARKSTRAßE, NEUSCHÖNAU (LKR. FREYUNG-GRAFENAU). Am Samstagmorgen, 04.04.2026, befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Audi die Nationalparkstraße von Neuschönau in Richtung Spiegelau.

Dabei erfasste er frontal einen Wolf. Das Tier blieb erst verletzt im Graben liegen und lief dann in den Wald davon. Bei einer Absuche zusammen mit Nationalparkmitarbeitern konnte das Jungtier im Anschluss schnell gefunden werden. Aufgrund der schweren Verletzungen des Wolfs starb das Tier jedoch kurz darauf.

Veröffentlicht: 04.04.2026, 10.15 Uhr