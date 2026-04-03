SCHÖLLNACH, LKR. DEGGENDORF. Am Karfreitag gegen 19:20 Uhr kollidierte ein Pkw mit einem Holzpolter, wobei der Fahrer tödlich und der Beifahrer lebensgefährlich verletzt wurden.

Der 30-jährige Lenker des Pkw Opel hatte die Hirtstraße in Richtung des Ortsteils Emming befahren und war aus noch unklarer Ursache nach der Kupppe linksseitig von der Fahrbahn abgekommen und in den dort befindlichen Holzpolter gefahren, wobei er und sein 23-jähriger Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt wurden. Trotzdem nach der Bergung zeitnah Reanimationsmaßnahmen eingeleitet worden waren, verstarb der Führer des Pkw noch an der Unfallstelle. Der schwer verletzte Beifahrer wurde, nach ambulanter Erstversorgung vor Ort, zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden im geschätzten vierstelligen Eurobereich.

Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die verständigte Staatsanwaltschaft die Spurensicherung durch einen Sachverständigen und die Sicherstellung des Pkw angeordnet. Die polizeiliche Unfallaufnahme wurde durch Kräfte der PI Deggendorf geleistet.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Fischer, EPHK, LEZ, Tel.: 09421/868-1410

Veröffentlicht am 03.04.2026, 22:50 Uhr