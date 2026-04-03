ERDING.Wie berichtet kam es am heutigen Tage gegen 14:50 Uhr zu einem Fettbrand in einem Kiosk der Therme Erding.

Während der Kleinbrand durch eigene Mitarbeiter schnell abgelöscht werden konnte, musste der betroffene Bereich aufgrund der entstandenen Rauchentwicklung vorübergehend evakuiert werden.

Etwa 700 Badegäste konnten in andere Abschnitte des Bades sowie einen Außenbereich wechseln. Nach etwa einer Stunde konnte der durch die Feuerwehr entrauchte Bereich wieder betreten und der reguläre Betrieb aufgenommen werden.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren in der Spitze mit etwa 110 Einsatzkräften vor Ort. 57 Personen wurden medizinisch hinsichtlich etwaiger Rauchgasintoxikationen untersucht, eine weitere Person wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Erding hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Derzeit gehen die Spezialisten von einem technischen Defekt an einer Fritteuse aus.

Ursprungsmeldung:

ERSTMELDUNG: Bereiche der Therme Erding nach Küchenbrand vorübergehend evakuiert

Nach einem Fettbrand in einem Gastronomiebereich der Therme Erding mussten Teile des Erlebnisbades vorübergehend geschlossen werden. Die Gäste wurden aus dem Gebäude geleitet und werden derzeit

von Einsatzkräften betreut.

Es wird nachberichtet.