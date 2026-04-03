BAYREUTH. Unbekannte drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Hussengut ein. Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht nun nach Zeugen.

Aufmerksame Nachbarn meldeten am Donnerstagabend eine offenstehende Terrassentür bei einem Einfamilienhaus im Pognerweg. Beamte der Polizei Bayreuth-Stadt stellten vor Ort fest, dass die Terrassentür aufgehebelt worden war. Die unbekannten Täter gelangten so offenbar in das Haus und durchwühlten mehrere Räume. Der genaue Entwendungsschaden ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet Zeugen, die im Bereich des Pognerwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.