HIMMELKRON, LKR. BAYREUTH. Unbekannte stiegen zwischen Mittwoch und Donnerstag in die Kläranlage ein und entwendeten dort mehrere Maschinen. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt.

Die unbekannten Täter drangen nach Betriebsende auf das Gelände der Kläranlage Himmelkron in der Baille-Maille-Allee ein. Abgesehen hatten sie es auf die dort gelagerten Gerätschaften des Bauhofs Himmelkron. Die Täter entwendeten aus den Unterständen einen Radlader und einen Rasenmähertraktor. Der Entwendungsschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Mutmaßlich nutzten die Täter ein größeres Fahrzeug zum Abtransport der Geräte.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht nach Zeugen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baille-Maille-Allee bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.