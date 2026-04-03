KONZENBERG/LKR: GÜNZBURG: Am späten Donnerstagabend erreichte die Einsatzzentrale Schwaben Süd/West ein telefonischer Hilferuf, bei welchem nach genauerer Abklärung von einer Bedrohungslage ausgegangen werden musste. Vor Ort wurde eine junge Dame von ihrem 40-jährigem Ex-Lebenspartner mit einem Messer bedroht, woraufhin sich die Dame in ihrem Schlafzimmer einschloss und Angehörige verständigte. Nach Errichtung einer äußeren Absicherung durch die Polizei konnte die Bedrohte unter Zuhilfenahme einer Leiter aus dem 1. OG des Wohngebäudes in Sicherheit gebracht werden. Da weiterhin unklar war, ob der Beschuldigte über weitere Waffen verfügte, wurde dieser mit Untersützung einer Spezialeinheit aus der Wohnung geholt und in Gewahrsam genommen.

Der Beschuldigte , der unter dem deutlichem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel stand, wurde im Anschluss in eine Klinik eingewiesen. Im Zuge des Einsatzes wurde keine der beteiligten Personen verletzt.

(PI Burgau)