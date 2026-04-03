SONTHOFEN. Am Donnerstag, 02.04.2026 zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr, wurde eine Seniorin aus Sonthofen Opfer eines Anrufbetruges. Die Täter nutzten dabei eine altbekannte Masche: Sie gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und täuschten vor, dass nach einem Einbruch in Sonthofen zwei Täter festgenommen wurden. Hierbei sei ein Liste mit der Adresse der Senioren als Ziel eines weiteren Einbruchs aufgefunden worden, zwei weitere Täter seien noch unterwegs. Um die Seniorin zu schützen, müsse die Polizei Ihre Wertsachen sicherstellen. Die Täter agierten dabei so überzeugend, dass das Opfer die Täuschung nicht erkannte und den Betrügern glaubte. Vermutlich zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr kam ein falscher Polizeibeamter zur Wohnung der Seniorin und gab sich als Herr Maier aus. Der Mann war etwa 40 Jahre alt, 1,90 m groß, trug einen langen dunklen Mantel sowie einen Mund- und Nasenschutz. In der Wohnung übergab die Seniorin dem falschen Polizeibeamten ihre Wertgegenstände, darunter Goldmünzen, Schmuck und Bargeld. Der Beuteschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Im Anschluss der Übergabe verließ der Täter die Wohnung und flüchtete. Nachdem sich die Frau an ihre Angehörigen wandte, erkannten diese den Betrug und verständigten die Polizeiinspektion Sonthofen, die eine sofortige Fahndung einleitete, den Mann jedoch nicht mehr auffinden konnte. Die weiteren Ermittlung wurden anschließend vom Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe: Wer in Sonthofen im Bereich des Stadtteils Berghofen, insbesondere dem Salzweg / Winkeler Str. und Hans-Strigel-Str. / Dekan-Ried-Str. am Donnerstag, 02.04.2026 zwischen 17.00 Uhr und 20:00 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeug beobachtete, wird gebeten, sich unter 0831 / 9909-0 an die Kriminalpolizeiinspektion Kempten zu wenden. In diesem Zusammenhang weist die Kriminalpolizei erneut drauf hin, dass weder Polizei noch Justiz Ihr Vermögen sicherstellen, um Sie vor einem Einbruch zu schützen. Seien Sie misstrauisch und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

(KDD Memmingen)