LANDAU AN DER ISAR, LKR. DINGOLFING-LANDAU: Der seit dem Nachmittag abgängige Junge aus Pilsting konnte noch in der Nacht wohlbehalten angetroffen und den Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen. Das Polizeipräsidium Niederbayern und die örtlich zuständige Polizeiinspektion Landau an der Isar bedanken sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Damm, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 02.04.2026 um 23:40 Uhr