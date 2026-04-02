DORFEN, LKRS. ERDING.Eine 27-jährige Frau wurde am vergangenen Montag tot in ihrer Wohnung in Dorfen aufgefunden. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Nachdem die junge Frau am Montag nicht an ihrer Arbeitsstelle erschienen war, fanden verständigte Polizeibeamte im Rahmen einer Nachschau die 27-Jährige leblos in der Wohnung vor. Bei einer durch die Staatsanwaltschaft Landshut angeordneten Obduktion des Leichnams wurde eine tödliche Konzentration von Kohlenmonoxid im Körper der Frau nachgewiesen.

Die Kriminalpolizei Erding geht bisherigen Erkenntnissen zufolge von einem Unglücksfall aus, die Ermittlungen dauern an.