REGEN. Am 01.04.2026 kam es beim Anzünden eines Holzofens zu einem tödlichen Brandfall.

Ersten Erkenntnissen nach versuchte ein über 70-Jähriger gegen 22.40 Uhr wohl einen Holzofen in der Wohnung anzuzünden. Dabei geriet zunächst seine Kleidung und schließlich er selbst in Brand. Angehörige und weitere Anwohner wurden auf den Mann aufmerksam und versuchten das Feuer noch zu löschen. Ebenso wurden Feuerwehrkräfte alarmiert. Der Mann aber verstarb an den Folgen des Brandes.

Das Feuer griff nicht auf die Wohnung über.

Die Untersuchungen zum Todesfall wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 02.04.2026, 14.55 Uhr