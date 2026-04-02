REGENSBURG. Die Kriminalpolizei Regensburg hat bei einer Kontrolle am 27. März 2026 in einer Wohnung größere Mengen Drogen entdeckt. Zwei Männer, ein 24-jähriger Deutscher und ein 21-jähriger Bulgare, wurden daraufhin festgenommen, nachdem unter anderem Kokain und Crystal sichergestellt wurden. Beide Tatverdächtigen gingen in Haft. Die Ermittlungen dauern an.

Am 27. März 2026 führte die Kriminalpolizei Regensburg im Rahmen einer polizeilichen Maßnahme persönliche Gespräche mit einem 24-jährigen deutschen Tatverdächtigen in seiner Wohnung. Bereits während des Besuchs fiel den Beamten der Umgang mit Drogenutensilien, darunter eine Bong und Plastikdübel, auf. Auf dem Balkon entdeckten sie zudem an einem zusammengeknüllten Papier weiße Pulveranhaftungen. Auf Nachfrage räumte der Tatverdächtige ein, dass es sich dabei um Kokain handelt. Sein Verhalten ließ zudem auf möglichen Drogenkonsum schließen.

Im Rahmen der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten die Beamten sowohl eine Druckverschlusstüte mit augenscheinlich Crystal im zweistelligen Grammbereich als auch ein weiteres Päckchen mit Kokain im mittleren zweistelligen Grammbereich sicherstellen. Der 24-Jährige gab an, dass die Drogen seinem 21-jährigen bulgarischen Bekannten gehören würden. Dieser war ebenfalls in der Wohnung anwesend. In unmittelbarer Nähe der Betäubungsmittel fanden die Ermittler zudem Elektroschocker ohne Prüfzeichen. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen.

Beide Tatverdächtige wurden am 28. März 2026 einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt und nach Erlass von Haftbefehlen in Justizvollzugsanstalten überstellt. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg.