486. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf durch falschen Arzt – Garching

Am Mittwoch, 01.04.2026, im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr, erhielt eine über 80-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis München einen Anruf von einem unbekannten Täter, der sich als Arzt ausgab und behauptete, der Sohn der über 80-Jährigen wäre im Krankenhaus und bedürfe einer Operation. Dafür müsse die Seniorin nun die Kosten tragen.

Im weiteren Verlauf übergab die über 80-Jährige Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Betrages an einen unbekannten Täter an ihrer Wohnanschrift.

Wenige Stunden nach der Übergabe wurde der Betrug bemerkt und der Polizeinotruf informiert.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Eine Beschreibung des Abholers war nicht möglich.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Auweg, Breslauer Straße, Mühlfeldweg und Umgehungsstraße (Garching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Die Vorgehensweise der Täterinnen und Täter ist immer ähnlich. Sie geben sich am Telefon als Polizeibeamte, Amtsträger (z.B. Staatsanwalt) oder wie zuletzt auch als Ärzte aus und versuchen ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden dazu zu bringen, die vorhandenen Vermögenswerte zu übergeben. Die Strategien der Täter an Vermögenswerte zu gelangen, sind mindestens genauso vielfältig wie deren erfundene Geschichten. Ein gesundes Misstrauen ist deshalb die beste Prävention.

Ob falsche Ärzte, falsche Polizeibeamte, falsche Staatsanwälte…

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, legen Sie einfach auf!

• Grundsätzlich verlangen Krankenhäuser oder Polizei/Staatsanwaltschaften/Gerichte niemals Barzahlungen oder schicken Boten zur Geldabholung.

• Geben Sie keine vertraulichen Informationen heraus und versuchen Sie die angeblich erkrankte Person direkt zu kontaktieren.

• Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände!

• Wählen Sie im Zweifel immer die Notrufnummer 110, wir sind jederzeit für Sie erreichbar!

487. Zwei Fälle von versuchten Wohnungseinbrüchen – Giesing und Feldmoching

Fall 1:

Am Mittwoch, 01.04.2026, um 15:00 Uhr, öffnete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in Giesing.

In der Wohnung wurde er unmittelbar durch die Bewohnerin bemerkt. Sie schrie lauthals, woraufhin der unbekannte Täter sich schnell aus der Wohnung entfernte.

Ein Zeuge informierte den Polizeinotruf 110. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die eingesetzten Polizeistreifen ergab bislang keine weiteren Hinweise auf den Täter.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus der Wohnung nichts entwendet. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm groß, dünne Figur; schwarze Jacke mit Kapuze

Fall 2:

Am Mittwoch, 01.04.2026, gegen 10:30 Uhr, öffneten zwei bislang unbekannte Täter auf unbekannte Weise die Terrassentür zu einer Wohnung in Feldmoching.

Dort durchsuchten sie ein Zimmer nach Wertgegenständen, bevor sie durch eine Bewohnerin entdeckt wurden. Die Bewohnerin schrie einen der Täter an, woraufhin beide Täter aus dem Gebäude flüchteten, anschließend in einen Pkw stiegen und sich in unbekannte Richtung entfernten.

Die Bewohnerin informierte umgehend den Polizeinotruf 110. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die eingesetzten Polizeistreifen ergab bislang keine weiteren Hinweise auf die Täter.

Nach aktuellem Erkenntnisstand wurden keine Wertgegenstände entwendet. Es entstand jedoch ein Sachschaden an der Terrassentür, der auf einen vierstelligen Betrag geschätzt wird.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 20 Jahre alt, 180 cm groß, athletische Figur, sprach Hochdeutsch, südeuropäische Erscheinung; schwarze Bomberjacke, mit weißer Kapuze, dunkel gekleidet; grünes Tuch über Mund und Nase gezogen

Täter 2:

Männlich, 20 Jahre alt, 185 cm groß, athletische Figur; schwarz gekleidet; trug eine schwarze Skimaske über Mund und Nase gezogen

Beim Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen SUV.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 53 die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen in den Bereichen der Lungstraße, Schwarzenbergstraße, Tegernseer Landstraße und Amerstorfferstraße (Giesing); Caracciolastraße, Ittlingerstraße, Harald-Dohrn-Straße, Hardenstraßen, Weitlstraße (Feldmoching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

488. Polizeieinsatz bei Sportveranstaltung – Olympiapark

Am Mittwoch, 01.04.2026, fand im SAP-Garden eine Begegnung im Basketball zwischen einer türkischen und einer deutschen Mannschaft statt.

Im Rahmen des Spiels kam es im Block der türkischen Fans zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei unterschiedlichen Gastfangruppierungen. Daraufhin schritten mehrere Polizeibeamte einer Einsatzhundertschaft ein, um die körperliche Auseinandersetzung zu unterbinden.

Ein Tatverdächtiger verließ nach Spielende den Zuschauerrang und wurde dabei durch Polizeibeamte kontrolliert. Es handelt sich dabei um einen 24-Jährigen mit österreichischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Österreich. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 24-Jährige wurde wegen einer Körperverletzung angezeigt. Weitere Tätlichkeiten sind Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

489. Verkehrsunfall; Trambahn muss Schnellbremsung einleiten; ein Pkw flüchtig – Neuhausen-Nymphenburg

Am Mittwoch, 01.04.2026, gegen 15.25 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einer Straßenbahn der Linie 17 die Arnulfstraße stadteinwärts.

Auf der Fahrbahn neben den Trambahngleisen fuhr ein grüner Pkw unbekannter Marke, besetzt mit einer weiblichen Fahrerin.

An der Einmündung zur Renatastraße bog der Pkw nach links ab, der Trambahnfahrer musste eine Schnellbremsung einleiten. So konnte ein Zusammenstoß mit dem Pkw verhindert werden.

Der Pkw setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten über die Renatastraße fort.

Bei der Schnellbremsung stürzten zwei Fahrgäste im Alter von 65 sowie 8 Jahren und erlitten leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem beteiligten, bis dato unbekannten, Pkw geben können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.