0490 – Polizei ermittelt nach Bedrohung und Beleidigung

Innenstadt – Am Sonntag (14.12.2025) gegen 21.15 Uhr kam es am Prinzregentenplatz zu einer Bedrohung und Beleidigung durch einen 23-jährigen Mann.

Der 23-Jährige versuchte, drei junge Frauen im Alter von 13 bis 15 Jahren von einer bislang unbekannten jungen Frau wegzulocken. Dabei schubste er eine der jungen Frauen und trat eine andere. Anschließend beleidigte er alle drei verbal und zog ein Messer. Der Mann flüchtete, als die jungen Frauen die Polizei riefen. Die Beamten konnten ihn kurze Zeit später feststellen und festnehmen. Aufgrund seines Verhaltens brachten die Beamten den Mann in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Beleidigung gegen den 23-Jährigen.

Der 23-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit. Die drei jungen Frauen besitzen die ukrainische und aserbaidschanische Staatsangehörigkeit.

0491 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Oberhausen – Am Mittwoch (01.04.2026) im Zeitraum von 13.00 Uhr bis 15.45 Uhr wurden aus einem verschlossenen Spind einer Freizeitanlage in der Gubener Straße Wertgegenstände entwendet.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus dem Spind eines Jugendlichen unter anderem Bargeld sowie Bekleidungsstücke. Der Beuteschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

0492 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Hochfeld – Im Zeitraum von Dienstag (31.03.2026), 16.30 Uhr bis Mittwoch (01.04.2026), 14.15 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto in der Firnhaberstraße.

Der Sachschaden am geparkten VW Golf liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0493 – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Innenstadt – Am Mittwoch (01.04.2026) gegen 12.45 Uhr touchierte ein 67-jähriger Mann beim Ausparken offenbar ein geparktes Auto auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Provinostraße.

Der 67-Jährige parkte seinen schwarzen VW Golf Variant rückwärts aus und bemerkte dabei mutmaßlich einen leichten Anstoß. Vor Ort konnte er jedoch weder an seinem Fahrzeug noch an anderen geparkten Fahrzeugen einen Schaden feststellen. Erst später entdeckte er einen Schaden an der Frontschürze seines Autos. Der Mann kehrte daraufhin zum Parkplatz zurück, konnte jedoch kein möglicherweise beschädigtes Fahrzeug mehr vorfinden. Es wird vermutet, dass ein dunkler SUV beteiligt gewesen sein könnte. Der Sachschaden am VW Golf beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 67-Jährigen und sucht Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Unfallgegner oder einem passenden Unfallschaden geben können.

Der 67-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0494 – Polizei ermittelt nach Bedrohung und Beleidigung

Innenstadt – Am Mittwoch (01.04.2026) gegen 14.35 Uhr kam es in einer Parfümerie am Moritzplatz zu einem Vorfall, bei dem eine 38-jährige Frau lautstark randalierte und mehrere Personen beleidigte.

Die Frau weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung durch die Mitarbeiterinnen des Geschäfts, die Parfümerie zu verlassen. Dabei beleidigte sie die Angestellten mit obszönen Gesten und Worten. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten äußerte sie mehrfach beleidigende und bedrohende Aussagen. Aufgrund ihres Verhaltens wurde die Frau zur Dienststelle gebracht und anschließend in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Bedrohung, Beleidigung und Hausfriedensbruchs gegen die 38-Jährige.

Die 38-Jährige besitzt die spanische Staatsangehörigkeit.

0495 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Hochzoll – Am Dienstag (24.03.2026) im Zeitraum von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter am Kuhsee aus einem Rucksack Wertgegenstände.

Eine 47-jährige Frau stellte ihren Rucksack während eines Aufenthalts am Kuhsee auf einer Kiesbank ab. Wenig später stellte die Frau das Fehlen ihrer Wertsachen fest. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 140 Euro. Nachträglich wurde bekannt, dass mit der entwendeten Girokarte am selben Tag Waren im niedrigen zweistelligen Bereich bezahlt wurden.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0496 – Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Straßenbahn

Innenstadt – Am Dienstag (31.03.2026) gegen 15.00 Uhr kam es in der Straßenbahnlinie 1 zu einer Körperverletzung durch eine Gruppe von Jugendlichen.

Zwei 11-Jährige saßen in der Straßenbahn in Richtung Lechhausen, als an einer Haltestelle eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen zustieg. Die Jugendlichen provozierten die beiden 11-Jährigen verbal, schlugen und traten sie schließlich. Die beiden 11-Jährigen erlitten leichte Verletzungen. Die Straßenbahn war zu diesem Zeitpunkt gut besetzt, jedoch schritt keiner der Passanten ein. Die Gruppe stieg an der Haltestelle Ulrichsbrücke aus und rannte davon.

Täterbeschreibung:

5-6 männliche Jugendliche, etwa 15-16 Jahre alt.

1 Person mit dunklerer Hautfarbe, schwarze Weste, schwarzer Pulli.

1 Person recht groß, rot-weiße Jacke, Brille.

1 Person mit hellbraunen, buschigen Haaren, Verletzung an der Lippe, schwarze Weste, schwarzer Pulli, Bauchtasche.

Die übrigen Personen hatten helle Hautfarbe.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung gegen die bislang unbekannten Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Die beiden 11-Jährigen besitzen die polnische, bzw. die deutsche Staatsangehörigkeit.