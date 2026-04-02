München/Barcelona – Die Zielfahnder des Bayerischen Landeskriminalamtes (BLKA) konnten in enger Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth einen geflohenen und rechtskräftig verurteilten Straftäter in Spanien lokalisieren und festnehmen lassen.

Bei dem Flüchtigen handelt es sich um den 32-jährigen, marokkanischen Staatsangehörigen, der am 31. Oktober 2025 im Rahmen eines Gruppenfreigangs im Rotmain-Center in Bayreuth flüchtete. Er wurde 2022 wegen eines Sexualdeliktes zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt und im Bezirkskrankenhaus Bayreuth untergebracht.Unmittelbar nach seiner Flucht beauftragte die Staatsanwaltschaft Bayreuth das BLKA mit der Zielfahndung nach dem 32-Jährigen und beantragte beim Amtsgericht Bayreuth einen Europäischen Haftbefehl.

Am Dienstag, den 3. Februar, gegen 01:00 Uhr morgens, wurde der Flüchtige durch die spanische Polizei im Stadtgebiet von Barcelona festgenommen. Ein Team der Zielfahndung des BLKA reiste schließlich am 10. März 2026 nach Barcelona und überführte den 32-Jährigen zurück nach Bayern. Unmittelbar nach seiner Ankunft am Flughafen München wurde er durch Angehörige des Polizeipräsidiums Oberfranken zurück in das Bezirkskrankenhaus Bayreuth gebracht.

Am 17. März 2026 wurde er nach Marokko abgeschoben.

Bei einer Wiedereinreise ins Bundesgebiet würde er unmittelbar verhaftet und die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus fortgesetzt.