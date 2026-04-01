KRONACH. Ein aufmerksamer Transportunternehmer vereitelte am Dienstag in Kronach einen perfiden Callcenterbetrug. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Transportunternehmen hatte am Dienstagvormittag eine Sendung am Anwesen eines Seniors aus Kronach erhalten. Der 89-Jährige übergab dem Transporteur aus dem Landkreis Kronach u. a. Wertbehältnisse und dieser sollte die Fracht an eine Adresse in Stuttgart liefern. Weil dem aufmerksamen 37-jährigen Dienstleister die Gesamtumstände äußerst merkwürdig erschienen, brachte er die Sendung nicht nach Stuttgart, sondern direkt zur Polizei Kronach.

Dort stellten die Ermittler schnell fest: Es handelte sich um eine Callcenter-Betrugsmasche. Der Zivilcourage des Transportunternehmers sei Dank erhält der Senior nun seine Ersparnisse insgesamt im Wert eines niedrigen sechsstelligen Betrags zurück.

Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die weiteren Ermittlungen.