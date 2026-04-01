0485 – Polizei ermittelt nach Nötigung und Beleidigung

Augsburg – Am Mittwoch (01.04.2026) kam es im Bereich der Inverness-Allee zu einer Nötigung im Straßenverkehr.

Gegen 01.00 Uhr fuhr ein 44-jähriger Verkehrsteilnehmer auf der Haunstetter Straße in nördliche Richtung. Hierbei fielen ihm zwei Pkw auf, die ihre Fahrzeuge laut Aussagen teilweise auf bis zu 100 km/h beschleunigten. Im weiteren Verlauf, im Tunnel der Inverness-Allee, setzten sich die beiden Fahrzeuge unmittelbar vor den 44-Jährigen und bremsten unvermittelt stark ab. Der 44-Jährige musste sein Fahrzeug fast bis zum Stillstand abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden.

Im Bereich der City Galerie kam es schließlich zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Parteien. Hierbei wurde der 44-Jährige von einem Beteiligten mehrfach beleidigt.

Eine hinzugezogene Streife traf kurze Zeit später in der Johannes‑Haag‑Straße den 44‑Jährigen sowie einen der beiden Fahrer, den 20‑Jährigen, an; dieser wurde einer Kontrolle unterzogen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Nötigung im Straßenverkehr sowie Beleidigung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Der 20-jährige Mann besitzt die somalische Staatsangehörigkeit.

0486 – Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Innenstadt – Am Dienstag (31.03.2026) im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 16:30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Reichenberger Straße.

Die Unbekannten durchsuchten die Wohnung. Der konkrete Beuteschaden ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Um sich vor Wohnungseinbruch zu schützen hat die Polizei folgende Tipps:

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

- Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten

Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt

an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus

interessieren.

- Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um

das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

- Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und

nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher

finden jedes Versteck.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in

sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

- Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Links:

- https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/kriminalpolizeiliche-beratungsstellen/005241/index.html

- https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren.

Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

Für Medienvertreterinnen und Medienvertreter stellen wir unter folgendem Link O-Töne zur Thematik zu Verfügung: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/090151/index.html

Zudem dürfen wir Sie auf einen Social Media Beitrag des Polizeipräsidiums Schwaben Nord hinweisen:

https://www.instagram.com/p/DQHWMqgj3sJ/?hl=de

0487 – Kripo ermittelt nach Todesfall

Augsburg - Am Dienstag (31.03.2026) kam es zu einem Todesfall in den Arresträumen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord.

Der Verstorbene wurde am Nachmittag aufgrund seiner starken Alkoholisierung in die Arresträume verbracht.

Eine ärztliche Haftfähigkeitsbescheinigung wurde eingeholt.

Gegen 17.45 Uhr wurde der Verstorbene regungslos in seiner Arrestzelle aufgefunden.

Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen.