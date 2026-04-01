GERMERING, LKRS. FÜRSTENFELDBRUCK.Eine 73-jährige Frau wurde am gestrigen Dienstag Opfer eines Raubes. Der Täter ist flüchtig.

Gegen 19:35 Uhr war die Rentnerin nach einem Einkauf nach Hause gekommen. An ihrem Wohnort in der Germeringer Frühlingstraße wurde sie beim Öffnen der Haustüre unvermittelt von hinten umgestoßen. Ein unbekannter Täter entriss der Dame den von ihr mitgeführten Einkaufstrolley und flüchtete damit zu Fuß in Richtung der Sonnenstraße.

Die 73-Jährige wurde dabei leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Ergebnis. Der hellhäutige Räuber war etwa 20-25 Jahre alt und ca. 180-185 cm groß. Er trug zur Tatzeit dunkle Kleidung, eine dunkle Mütze und einen gemusterten Mundschutz. Erbeutet hat der Mann persönliche Gegenstände der Dame wie eine schwarze Lederhandtasche, ein Notizbuch und ein Mobiltelefon.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden.