LKR. PASSAU. Am Dienstag (31.03.2026) vollzogen Einsatzkräfte der Zentralen Einsatzdienste Passau einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln.

In den frühen Morgenstunden wurde die Wohnung eines 34-jährigen deutschen Tatverdächtigen durchsucht, welcher im Verdacht steht, Betäubungsmittel besessen und damit Handel getrieben zu haben. Im Zuge der Durchsuchung wurden circa ein Kilogramm Amphetamin, jeweils circa 50 Gramm Kokain, Crystal Meth und Heroin sowie circa 500 Gramm Marihuana und Schusswaffen aufgefunden. Neben den Rauschmitteln und Waffen wurden auch Betäubungsmittelzubehör sowie Computer, Mobiltelefone und Speichermedien sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau geführt.

Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen und heute (01.04.2026) dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Passau vorgeführt. Dabei wurde der von der Staatsanwaltschaft Passau beantragte Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Cannabis in nicht geringer Menge erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

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Veröffentlicht: 01.04.2026, 15.10 Uhr