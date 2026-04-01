PASSAU, A3. Schleierfahnder stellten bei einer Kontrolle am 31.03.2026 einen gestohlenen Peugeot fest.

Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug mit französischer Zulassung gegen 17.45 Uhr an der Rastanlage Donautal-West. Der 26-jährige, österreichische Fahrer befand sich alleine auf dem Weg nach Österreich.

Während der Kontrolle konnte die Beamten feststellen, dass die angebrachten Fahrzeugidentnummern und Typenschilder nicht dem Original entsprachen. Zudem händigte der 26-Jährige total gefälschte Zulassungspapiere aus. Der Peugeot, mit einem geschätzten Zeitwert von circa 30.000 Euro, konnte schließlich identifiziert werden – er wurde am 13.03.2026 in Belgien als gestohlen gemeldet. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und der 26-Jährige nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen und stehen hierzu im Austausch mit den ausländischen Behörden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 01.04.2026, 14.35 Uhr