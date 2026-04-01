OBERKOTZAU, LKR. HOF. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit Mitte März vermissten 71-jährigen Mann aus dem Landkreis Hof wird hiermit widerrufen. Einsatzkräfte fanden am Mittwochvormittag die Leiche des Mannes.

Der Mann war am Donnerstag, 12. März 2026, zuletzt an seiner Arbeitsstätte in Oberkotzau gesehen worden, die er am Vormittag zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen hatte.

Umfangreiche Suchmaßnahmen, unter anderem mit Personensuchhunden, führten zunächst zu Hinweisen in Richtung Bahnhof sowie später nach Zeugenaussagen in den Bereich Zapfendorf, wo die Suche zwischenzeitlich intensiviert worden war.

Am Mittwochvormittag entdeckten Einsatzkräfte im Rahmen eines weiteren Sucheinsatzes mit Suchhunden schließlich den Leichnam des Mannes in einem Waldstück westlich von Oberkotzau.

Die Kriminalpolizei Hof führt die weiteren Todesfallermittlungen.

Weiterführende Angaben zur Todesursache sowie zum Zeitpunkt, wann der Mann das Waldstück betrat, sind noch nicht möglich.