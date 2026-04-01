FÜRSTENZELL, LKR. PASSAU. Seit 13.12.2025 wurde ein 16-Jähriger aus Fürstenzell vermisst. Dieser konnte zwischenzeitlich aufgefunden werden. Die Fahndung wird widerrufen.

Der 16-Jährige konnte wohlbehalten an der Grenze zur Schweiz angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Dort wurde er in die Obhut des zuständigen Jugendamtes übergeben. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 01.04.2026, 13.55 Uhr