NÜRNBERG. (310) Bereits am Sonntagabend (22.03.2026) kam es am Südausgang des Nürnberger Hauptbahnhofs sowie auf dem Nelson-Mandela-Platz zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Da zwei Männer durch Tritte gegen den Kopf verletzt wurden, ermittelt nun die Nürnberger Kriminalpolizei wegen versuchten Totschlags und sucht Zeugen.



Am Sonntagabend (22.03.2026) geriet eine größere Personengruppe am Südausgang des Nürnberger Hauptbahnhofs in einen Streit, welcher sich im weiteren Verlauf auf den Nelson-Mandela-Platz verlagerte. Während der Auseinandersetzung trat ein 23-jähriger syrischer Mann einem 16-jährigen Geschädigten (syrisch) in stehender Position mit dem Fuß gegen den Kopf. Ein weiterer 18-jähriger Geschädigter (syrisch), welcher sich bereits am Boden befand, wurde ebenfalls mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf getreten.

Mehrere unbekannte Personen griffen in das Geschehen ein, woraufhin der Täter von seinem Vorhaben abließ und zu Fuß flüchtete.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stuft die Tat als versuchten Totschlag ein. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei geführt.



Die Ermittler bitten nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 / 2112 - 3333 zu melden. Insbesondere die Personen, die durch ihr Eingreifen den Angriff beendeten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Oliver Trebing / mc