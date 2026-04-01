SCHWABACH. (309) In der Nacht zum Mittwoch (01.04.2026) versuchten zwei Männer, in ein Schmuckgeschäft in der Schwabacher Innenstadt einzubrechen. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest.



Nach einem Einbruchsalarm teilte ein Zeuge der Polizei gegen 02:45 Uhr mit, dass zwei Männer versucht hätten, das Schaufenster eines Juweliergeschäfts in der Ludwigstraße einzuschlagen. Kurze Zeit später rannten die mutmaßlichen Einbrecher davon. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Schwabach fahndeten nach den Flüchtigen und konnten sie einige hundert Meter entfernt in einem Fahrzeug stellen. Bei der Durchsuchung des Pkw fanden die Beamten das mutmaßliche Einbruchswerkzeug. Die Polizisten nahmen die beiden Tatverdächtigen, zwei 19 und 20 Jahre alte Kosovaren, daraufhin vorläufig fest. Es kam zu keinem Entwendungsschaden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und sicherte unter anderem Spuren am Tatort. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei.



Erstellt durch: Kai Schmidt / mc