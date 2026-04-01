BAYREUTH. Mit einem feierlichen Festakt vollzog das Polizeipräsidium Oberfranken am Mittwoch, den 1. April 2026, im Sitzungssaal des Landratsamtes Bayreuth den Amtswechsel bei der Polizeiinspektion Bayreuth‑Land. Der oberfränkische Polizeipräsident Armin Schmelzer verabschiedete Polizeioberrat Olaf Heber in den Ruhestand und führte gleichzeitig Ersten Polizeihauptkommissar Peter Hübner, bisheriger Leiter der Polizeiinspektion Kulmbach, als neuen Dienststellenleiter ein. Für ein Grußwort war Kreisrat und Mitglied des Bayerischen Landtags Stefan Frühbeißer vor Ort. Die musikalische Umrahmung des Festaktes übernahm die Polizeibläsergruppe Bayreuth.
Olaf Heber beendet zum 1. April 2026 nach 45 Jahren Dienst seine Laufbahn bei der Bayerischen Polizei. Seine Karriere begann mit der Ausbildung für den damaligen mittleren Polizeivollzugsdienst. Dienstliche Stationen führten Heber nach München und Nürnberg sowie in das Studium nach Sulzbach‑Rosenberg. Im Jahr 1993 schloss er die Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst mit vorderem Rang ab. Im Präsidium Oberfranken war er u. a. als Dienstgruppenleiter, Leiter des Kriminaldauerdienstes in Hof und im Sachgebiet Kriminalitätsbekämpfung des Polizeipräsidiums Oberfranken tätig.
Heber übernahm die Leitung der PI Bayreuth‑Land 2020, also mitten in der Corona‑Hochphase und gestaltete die Dienststelle in den vergangenen sechs Jahren mit einer klaren, mitarbeiterorientierten Führungsphilosophie - geprägt von Transparenz, Einbindung und Qualitätsbewusstsein. Für seine Verdienste überreichte Polizeipräsident Schmelzer ihm neben der Ruhestandsurkunde auch die Oberfrankenmedaille und wünschte ihm für den neuen Lebensabschnitt vor allem Gesundheit und Zeit für seine vielfältigen Hobbys Fußball, Eishockey und Triathlon. Polizeipräsident Schmelzer gratulierte gleich doppelt: Am heutigen 1. April feiert Olaf Heber zugleich seinen Geburtstag.
Mit Wirkung des heutigen Tages übernimmt Erster Polizeihauptkommissar Peter Hübner die Leitung der PI Bayreuth‑Land. Hübner trat 1984 in den mittleren Polizeidienst bei der Bereitschaftspolizei Würzburg ein, wechselte 1993 in den gehobenen Dienst (Studium in Sulzbach‑Rosenberg) und sammelte vielfältige Erfahrungen u. a. in München, Dachau sowie in Bayreuth und Kulmbach. Rund 19 Jahre wirkte Hübner im Sachgebiet Einsatz, Bereich Verkehr, des Polizeipräsidiums Oberfranken und gestaltete dort viele Verkehrs‑ und Präventionsprojekte. Seit Dezember 2017 leitete er die Polizeiinspektion Kulmbach.
Polizeipräsident Schmelzer betonte Hübners fachliche Kompetenz in Sachen Verkehrssicherheit, seine klaren Führungsstil und sein Gespür für Humor und Menschlichkeit. Peter Hübner, Ehemann, Vater zweier Kinder und stolzer Großvater, engagiert sich seit über 20 Jahren ehrenamtlich (u. a. Kreisverkehrswacht Bayreuth, ADAC Nordbayern) - Erfahrungen, die er nun in die flächenmäßig zweitgrößte Inspektion Oberfrankens einbringt. Die PI Bayreuth‑Land betreut auf 762 km² rund 70.000 Menschen in 24 Städten und Gemeinden und ist damit die flächenmäßig zweitgrößte Dienststelle des Polizeipräsidiums Oberfranken. Polizeipräsident Schmelzer hob in seiner Ansprache die besondere Bedeutung der Inspektion für die Sicherheit vor Ort hervor und dankte allen Bediensteten für ihren Einsatz.
Im feierlichen Rahmen würdigte Polizeipräsident Schmelzer Olaf Hebers großes Engagement über einen langen Zeitraum hinweg. Gleichzeitig zeigte er sich überzeugt, »dass die "Bayreuther Landpolizei" auch in Zukunft in sehr guten Händen sein wird« und unterstrich so sein Vertrauen in den neuen Dienststellenleiter Hübner. Polizeivizepräsident Florian Mayer und Herr Stefan Frühbeißer als Kreisrat und Mitglied des Bayerischen Landtags schlossen sich den Wünschen an.
Die Leitung der Polizeiinspektion Kulmbach übernimmt ab 1. April interimsmäßig Polizeihauptkommissar Jonas Krug. Die Kulmbacher Polizeiinspektion ist für ihn Station im Rahmen der Führungsbewährung auf dem Weg in die 4. Qualifikationsebene, dem früheren höheren Dienst.