Mit Wirkung des heutigen Tages übernimmt Erster Polizeihauptkommissar Peter Hübner die Leitung der PI Bayreuth‑Land. Hübner trat 1984 in den mittleren Polizeidienst bei der Bereitschaftspolizei Würzburg ein, wechselte 1993 in den gehobenen Dienst (Studium in Sulzbach‑Rosenberg) und sammelte vielfältige Erfahrungen u. a. in München, Dachau sowie in Bayreuth und Kulmbach. Rund 19 Jahre wirkte Hübner im Sachgebiet Einsatz, Bereich Verkehr, des Polizeipräsidiums Oberfranken und gestaltete dort viele Verkehrs‑ und Präventionsprojekte. Seit Dezember 2017 leitete er die Polizeiinspektion Kulmbach.

Polizeipräsident Schmelzer betonte Hübners fachliche Kompetenz in Sachen Verkehrssicherheit, seine klaren Führungsstil und sein Gespür für Humor und Menschlichkeit. Peter Hübner, Ehemann, Vater zweier Kinder und stolzer Großvater, engagiert sich seit über 20 Jahren ehrenamtlich (u. a. Kreisverkehrswacht Bayreuth, ADAC Nordbayern) - Erfahrungen, die er nun in die flächenmäßig zweitgrößte Inspektion Oberfrankens einbringt. Die PI Bayreuth‑Land betreut auf 762 km² rund 70.000 Menschen in 24 Städten und Gemeinden und ist damit die flächenmäßig zweitgrößte Dienststelle des Polizeipräsidiums Oberfranken. Polizeipräsident Schmelzer hob in seiner Ansprache die besondere Bedeutung der Inspektion für die Sicherheit vor Ort hervor und dankte allen Bediensteten für ihren Einsatz.

Im feierlichen Rahmen würdigte Polizeipräsident Schmelzer Olaf Hebers großes Engagement über einen langen Zeitraum hinweg. Gleichzeitig zeigte er sich überzeugt, »dass die "Bayreuther Landpolizei" auch in Zukunft in sehr guten Händen sein wird« und unterstrich so sein Vertrauen in den neuen Dienststellenleiter Hübner. Polizeivizepräsident Florian Mayer und Herr Stefan Frühbeißer als Kreisrat und Mitglied des Bayerischen Landtags schlossen sich den Wünschen an.

Die Leitung der Polizeiinspektion Kulmbach übernimmt ab 1. April interimsmäßig Polizeihauptkommissar Jonas Krug. Die Kulmbacher Polizeiinspektion ist für ihn Station im Rahmen der Führungsbewährung auf dem Weg in die 4. Qualifikationsebene, dem früheren höheren Dienst.