NÜRNBERG. (307) Ein 38-jähriger ungarischer Rollerfahrer entzog sich am Dienstag (31.03.2026) im Nürnberger Stadtteil Gibitzenhof einer Polizeikontrolle und flüchtete mit riskanter Fahrweise vor einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg. Die Flucht endete auf einem nahegelegenen Schulhof; die Beamten suchen nach Zeugen oder potenziellen Geschädigten.



Gestern gegen 12:00 Uhr sollte ein Rollerfahrer in der Gibitzenhofstraße durch eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg kontrolliert werden, da an seinem Fahrzeug ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Anstatt den Anhaltesignalen Folge zu leisten, flüchtete der 38-jährige Ungar mit seinem Roller über die Brehm- und die Lotzestraße.

Die Fahrt führte schließlich auf den Hof der Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule. Dort steuerte der Fahrer seinen Roller direkt auf die Polizeibeamten zu, konnte jedoch schließlich gestoppt und vorläufig festgenommen werden.

Gegen den Mann wird nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Verkehrspolizeiinspektion Fürth geführt. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall auf dem beschriebenen Fluchtweg beobachtet haben oder durch die riskante Fahrweise des Rollerfahrers gefährdet oder geschädigt wurden, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Fürth unter der Telefonnummer 0911 / 973997 - 115 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Oliver Trebing / mc