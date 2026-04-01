LAUFEN, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Wie bereits berichtet, wurde die Polizeiinspektion Laufen zum 31. März 2026 in die Polizeiinspektionen Freilassing und Burghausen, sowie den Dienststellenverbund der Polizeiinspektion Trostberg und der Polizeistation Traunreut integriert. Seit gestern haben die bisherige Leiterin der Polizeiinspektion Laufen, POKin Johanna Heil, sowie ihr bisheriger Stellvertreter, PHK Philipp Mader, neue Aufgaben übernommen.

Polizeioberkommissarin Johanna Heil leitete seit Mai 2025 die Polizeiinspektion Laufen in der Tittmoninger Str. 45. „In den gut 11 Monaten ihrer Amtszeit gelang es ihr zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr erfolgreich, die Sicherheit in und um Laufen für die Bürgerinnen und Bürgern der zugehörigen Gemeinden aufrechtzuerhalten und stets als verlässliche Ansprechpartnerin zur Verfügung zu stehen“, betonte Polizeipräsident Frank Hellwig bei der gestrigen Veranstaltung im Rahmen der Organisationsumsetzung.

In einer kleinen Veranstaltung dankte Polizeipräsident Frank Hellwig allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren bisherigen Einsatz und wünschte ihnen für die bevorstehenden neuen Aufgaben viel Erfolg.

Mit dem Funkspruch „Polizeiinspektion Laufen schaltet ab“ verabschiedete die bisherige Dienststellenleiterin, Polizeioberkommissarin Johanna Heil, die Polizeiinspektion. Stellvertretend für die neu gegründete Grenzpolizeistation meldete Polizeihauptkommissar Thomas Keller mit den Worten „Grenzpolizeistation Laufen auf Empfang“ die neu gegründete Grenzpolizeistation über Funk bei der Einsatzzentrale an.

Ab heute kehrt die 38-Jährige mit den bei ihrem Einsatz als Dienststellenleiterin gewonnenen Erfahrungen zum Polizeipräsidium Oberbayern Süd zurück und setzt dort ihre erfolgreiche Arbeit fort.

Der bisherige stellvertretende Dienststellenleiter, Polizeihauptkommissar Philipp Mader wechselt nach 1 ½ Jahren zur Polizeiinspektion Bad Reichenhall, wo er ebenfalls im Führungsbereich eingesetzt wird.

Wer die Leitung der neu errichteten Grenzpolizeistation am Standort Laufen übernehmen wird, ist derzeit noch nicht abschließend entschieden. Vorerst wird Polizeihauptkommissar Thomas Keller diese Aufgabe übernehmen. Der 55-jährige arbeitete knapp 3 Jahre bei der Polizeiinspektion Laufen, dort war er als Dienstgruppenleiter eingesetzt und leitete zudem die regionale Arbeitsgruppe für die nun umgesetzte Organisationsmaßnahme. Somit bringt er die besten Voraussetzungen für seine neue Tätigkeit mit. Leitender Polizeidirektor Gerhard Holzinger, Leiter der übergeordneten Grenzpolizeiinspektion Piding, begrüßt die Entscheidung und ist überzeugt, dass Thomas Keller bis zur endgültigen Bestellung einer Stationsleitung die ihm übertragenen Aufgaben mit größter Sorgfalt und hoher Mitarbeiterorientierung erfüllen wird.

Mit Blick auf die kommenden Herausforderungen sagte Frank Hellwig: „Ich wünsche allen betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre neuen Aufgaben und weitere Zukunft alles Gute.“