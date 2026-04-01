LINDENBERG. Im Rahmen eines Festaktes im Hutmuseum wurde gestern Kriminalhauptkommissarin Sabrina Kopp als Dienststellenleiterin der Polizeiinspektion Lindenberg verabschiedet. Zum 1. April 2026 übernimmt Erster Polizeihauptkommissar Florian Babl die Amtsgeschäfte. Zahlreiche Ehrengäste, u. a. aus Politik, Justiz, Kirche sowie den Rettungs- und Hilfsdiensten, wohnten der Feierstunde bei.

Sechs Monate an der Spitze der Polizeiinspektion Lindenberg

Sabrina Kopp begann im Jahr 2015 ihre Karriere bei der Bayerischen Polizei mit dem Einstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Zunächst war sie stellvertretende Dienstgruppenleiterin bei der Polizeiinspektion 13 in Schwabing. Drei Jahre später wechselte sie zur Abteilung Einsatz des Polizeipräsidiums München. 2024 begann sie das Förderverfahren für den Aufstieg in die Ämter der 4. Qualifikationsebene. Nach verschiedenen Verwendungen innerhalb des Polizeipräsidiums München führte ihr Weg zum Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, wo sie ihre Führungsbewährung im schönen Lindenberg absolvierte, wie Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner in ihrer Festrede betonte.

Sabrina Kopp hatte nun sechs Monate lang die Leitung der Polizeiinspektion Lindenberg inne. Sie hatte stets ein offenes Ohr für sämtliche Belange und führte die Dienststelle mit großem persönlichem Engagement.

In ihrer Ansprache würdigte Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner ihre Verdienste:

„Frau Kopp, mit dem heutigen Abschied endet Ihre Zeit an der Spitze der Polizeiinspektion Lindenberg, und Sie haben den Weg für einen möglichen Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene fast geschafft. Vielen Dank für Ihre wertvollen Erfahrungen, die sie aus der Großstadt mitgebracht haben sowie für Ihre stets sympathische und unkomplizierte Art. Ich lasse Sie nur ungern ziehen und wünsche Ihnen für Ihren persönlichen und dienstlichen Lebensweg alles Gute!“

Florian Babl übernimmt die Leitung der Polizeiinspektion Lindenberg

Mit dem Amtswechsel übernimmt Erster Polizeihauptkommissar Florian Babl die Nachfolge. Der 51-Jährige trat im Jahr 2000 in den Polizeidienst ein, nachdem er bereits ein Studium der Forstwirtschaft abgeschlossen hatte. Er absolvierte ein weiteres Studium an der Beamtenfachhochschule der Polizei in Fürstenfeldbruck und war zunächst bei der Bereitschaftspolizei in München eingesetzt. Es folgte eine Verwendung im Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Memmingen, bevor er 2010 zur Kriminalpolizei nach Kempten wechselte, wo er im Kommissariat 1 schwerpunktmäßig Mord-, Totschlags-, Sexual- und Branddelikte bearbeitete. 2016 wurde er Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Lindenberg. Seit 2020 war er nun als Leiter der Einsatzzentrale im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten eingesetzt. Mit dieser langjährigen Erfahrung bringt er eine umfassende Expertise in der Ermittlungsarbeit und der Einsatzführung mit.

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner in ihrer Festrede zum neuen Dienststellenleiter:

„Ich danke Ihnen für Ihren zurückliegenden Einsatz als Leiter der Einsatzzentrale in Kempten und freue mich nun auf die Zusammenarbeit mit Ihnen bei Ihrer ‚neuen alten‘ Dienststelle - und darauf, gemeinsam die Sicherheit und Lebensqualität im Westallgäu weiterhin auf einem hohen Niveau zu halten.“

Die Veranstaltung endete mit den Grußworten von Landrat Elmar und dem Vertreter der Stadt Lindenberg, Stadtrat Helmut Wiedemann. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt vom Kammermusiktrio des Polizeiorchesters Bayern. (PP Schwaben Süd/West)

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