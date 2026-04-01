LANDSHUT. Am Montag, 30.03.2026, gegen 22.30 Uhr konnten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landshut nach einer Fahndung einen 62-jährigen Deutschen vorläufig festnehmen.

Kurz nach 22.00 Uhr meldete ein Taxifahrer über Notruf einen Fahrgast, der nach einer Fahrt den Taxifahrer mit einer Waffe bedrohte und die Aushändigung der Einnahmen forderte. Nachdem der Taxifahrer die Herausgabe verweigerte, konnte er sich mit dem Taxi in Sicherheit bringen. Der Taxifahrer blieb unverletzt. Der Fahrgast flüchtete zunächst unerkannt.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat konnte der Fahrgast im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen werden. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Schreckschussrevolver, wurde bei ihm sichergestellt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die weiteren Ermittlungen, u. a. wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung übernommen.

Der Ermittlungsrichter erließ heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung. Der Tatverdächtige wurde dem Ermittlungsrichter des Amtsgericht Landshut vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

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Veröffentlicht: 01.04.2026, 07.25 Uhr