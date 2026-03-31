Massive Behinderungen nach Lkw-Unfall auf A 7

NEU-ULM. Am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Mitteilungen über einen schweren Lkw-Unfall auf der Autobahn A7 zwischen der Anschlussstelle Nersingen und dem Autobahndreieck Hittistetten ein. Ein Großaufgebot an Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei fuhren zur Einsatzstelle. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 52-jähriger Lkw-Fahrer auf Höhe des Parkplatzes Hahnenberg eine Panne hatte und deswegen bereits seit einiger Zeit dort auf dem Seitenstreifen stand. Ein Sattelzug mit rumänischer Zulassung, gelenkt von einem 45-jährigen Rumänen, erkannte das Pannenfahrzeug zu spät. Er wich noch nach links aus, kollidierte aber mit der rechten Front seiner Sattelzugmaschine mit dem Heck des Anhängers, wodurch die Fahrerkabine der rumänischen Sattelzugmaschine zum Teil abgerissen wurde. Der Sattelzug kam im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab und kam schließlich total demoliert – die rechte Seite des Sattelzuges war komplett zerfetzt – in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich nur leicht und kam mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus. Die Autobahnmeisterei und die Feuerwehr sperrten abwechselnd die Fahrspuren, um das immense Trümmerfeld zu beseitigen. Die Bergung der beteiligten Lkw dauern noch an und werden bis in die Abendstunden reichen. Da der Sattelzug über die angrenzende Wiese geborgen werden kann, wird die Autobahn vermutlich nicht komplett gesperrt werden müssen. Der Sachschaden steht noch nicht genau fest, wird sich jedoch im Bereich von ca. 200.000 Euro befinden. Der Rückstau ging phasenweise weit über die Anschlussstelle Nersingen hinaus. (VPI Günzburg)