KEMPTEN. Am 31.03.2026 gegen 15:00 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf über einen beißenden Geruch im Treppenhaus vor einer Arztpraxis ein. Vor Ort konnte eine durchsichtige Flüssigkeit festgestellt werden. Einige Personen klagten in diesem Zusammenhang über Übelkeit. Durch die hinzugezogene Feuerwehr konnte die Flüssigkeit nicht als Säure verifiziert werden. Die Flüssigkeit wurde für gegebenenfalls weitere Untersuchungen durch die Polizei sichergestellt.

(PI Kempten)