SCHWANGAU. Am Dienstagvormittag kam es zu einem Brand eines Sicherungskastens in der Füssener Straße, woraufhin zwei Personen mit leichten Verletzungen und mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Am 31.03.2026, gegen 10:38 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Allgäu und der polizeilichen Einsatzzentrale eine starke Rauchentwicklung aus einem Keller mitgeteilt. Die Feuerwehrkräfte konnten den Brandherd in einem Sicherungskasten im Keller lokalisieren und schnell ablöschen. Zwei anwesende Personen wurden durch die Rauchentwicklung leicht verletzt und zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden, wird sich aber in einem niedrigen fünfstelligen Bereich bewegen. Die Brandursache ist nach derzeitigem Ermittlungsstand auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

Während den Lösch- und Rettungsarbeiten musste die Füssener Straße komplett gesperrt werden. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Schwangau waren die Freiwillige Feuerwehr Füssen und der Rettungsdienst im Einsatz. Die ersten polizeilichen Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Füssen geführt. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Kempten übernommen. (KPI Kempten)

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