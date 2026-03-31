KEMPTEN. Am 31.03.2026 gegen 12:30 Uhr ging bei der Polizei Kempten eine Mitteilung ein, dass eine Person in einem Gebäude in der Magnusstraße mit einer Pistole hantieren soll.

Der Mitteiler hatte dies durch ein Fenster beobachten können und wählte daraufhin den Notruf. Daraufhin unterstützten Kräfte der Verkehrspolizei Kempten, des Zentralen Ergänzungsdienstes Kempten sowie die Hubschrauberstaffel die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Kempten.

Die Bewohner der betroffenen Wohnung verließen nach Ansprache durch die Polizei die Wohnung. In der Wohnung wurden mehrere Spielzeugwaffen aufgefunden. Diese wurden mit Einverständnis der Betroffenen sichergestellt und im Anschluss vernichtet. Es konnten keine Straftaten festgestellt werden.

Die Polizei weist darauf hin, sensibel mit Spielzeugwaffen umzugehen, da sie leicht mit echten Waffen verwechselt werden und so gefährliche Situationen sowie umfangreiche Einsatzmaßnahmen auslösen können. (PI Kempten)

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