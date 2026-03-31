ESCHENBACH I.D.OPF., LKR. NEUSTADT A. D. WALDNAAB. In den frühen Morgenstunden des Montags, 30. März, wurden aus einer Garage zwei hochwertige Pkw entwendet. Es entstand ein Vermögensschaden von über einer Viertelmillion Euro. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand stellten die Eigentümer ihre beiden Fahrzeuge, einen grauen Audi RS5 sowie einen schwarzen Audi RSQ8, in einer Garage in Eschenbach i.d.OPf. ab. In der Zeit bis Montag, 30. März, gegen 01:10 Uhr, wurden die Fahrzeuge durch bislang unbekannte Täter gewaltlos entwendet. Beide Pkw waren mit einem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde dieses System durch Funksignalübertragung überwunden, sodass ein Öffnen und Starten der Fahrzeuge ohne mechanische Einwirkung möglich war. Die entwendeten Fahrzeuge haben einen Gesamtwert von etwa einer Viertelmillion Euro.

Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag, insbesondere gegen 1:10 Uhr im Bereich der Egerlandstraße, Gossenstraße, Pressather Straße sowie entlang der B470 in Fahrtrichtung Auerbach verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Von besonderem Interesse sind Beobachtungen im Zusammenhang mit den beiden entwendeten Fahrzeugen, denen möglicherweise ein weißes Fahrzeug vorausfuhr. Hinweise zum möglichen Fahrtweg oder zum Verbleib der Fahrzeuge nimmt die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. unter der Telefonnummer: 0961/401-2222 entgegen.



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