PASSAU. Der 15-Jährige aus Passau konnte wohlbehalten aufgefunden werden.

Der seit 30.06.2025 vermisste 15-Jährige konnte zwischenzeitlich wohlbehalten aufgefunden und zu den Angehörigen zurückgebracht werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 31.03.2026, 13:50 Uhr