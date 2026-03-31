LANDKREIS DACHAU. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in den gestrigen Morgenstunden eine Gartenhütte in Gumpersdorf in Brand. Ein Anwohner, der gerade seinen Briefkasten entleerte, vernahm gegen 04:30 Uhr ein Knallgeräusch. Als er diesem nachging, entdeckte er die brennende Laube im Garten eines benachbarten freistehenden Einfamilienhauses und alarmierte über Notruf die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Löschkräfte stand die Hütte, in der vorwiegend Brennholz gelagert war, bereits in Vollbrand. Sie wurde umgehend gelöscht. Der entstandene Sachschaden beziffert rund 10 000 Euro. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen.