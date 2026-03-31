INGOLSTADT. In den heutigen frühen Morgenstunden versuchten bislang Unbekannte in ein Bowling-Center in der Münchener Straße in Unsernherrn einzubrechen.

Als sie von einem Nachbarn gegen 03:30 Uhr durch Rufe gestört wurden, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten Richtung Brückenweg. Sie hinterließen ein beschädigtes Fenster mit Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Die beiden dunkel gekleideten Flüchtenden werden vom Zeugen als jugendlich oder junge Erwachsene beschrieben.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0841-9343-0.