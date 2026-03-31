LANDSHUT. Zwei unbekannte Männer sollen am Montag, 30.03.2026, gegen 13.45 Uhr, einem 48-Jährigen seine Bauchtasche samt Inhalt geraubt haben. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Nach Angaben des 48-Jährigen sollen gegen 13.45 Uhr zwei unbekannte Männer auf Höhe des Bahnhofsvorplatzes unvermittelt aus einem Gebüsch hervorgetreten sein und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe seiner Bauchtasche gefordert haben. Die Unbekannten flüchtete anschließend mit der Tasche, in der sich u. a. der Reisepass und eine geringe Menge Bargeld befanden, zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Mann blieb unverletzt.

Fahndungsmaßnahmen, die kurz nach Bekanntwerden der Tat eingeleitet worden sind, verliefen ohne Ergebnis.

Einer der beiden Männer wird auf etwa 25 Jahre alt geschätzt, etwa 180 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, dunkler Hose und schwarzem Kapuzenpulli; von dem zweiten Mann liegt keine Beschreibung vor. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jede andere Polizeidienststelle.

Veröffentlicht: 31.03.2026, 12.55 Uhr