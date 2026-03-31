NÜRNBERG. (306) Am Montagabend (30.03.2026) versuchte ein 22-Jähriger, in der Nürnberger Innenstadt mit einer falschen Banknote zu bezahlen. Er flog auf und wurde der Polizei übergeben.



Der 22-jährige Syrer hielt sich gegen 22:10 Uhr in der Nürnberger Innenstadt auf und übergab bei einem Bezahlvorgang eine 50-Euro-Banknote. Eine Zeugin stellte bei der Überprüfung des Geldscheins fest, dass es sich um eine Fälschung handelte und verständigte die Polizei. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm den Mann daraufhin vorläufig fest. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen fanden die Beamten noch weitere gefälschte Geldscheine. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde Falschgeld in Höhe von über 17.000 Euro sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 22-Jährigen. Er wird im Laufe des Tages dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet.

Gegen den Tatverdächtigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Inverkehrbringens von Falschgeld ein. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.



Erstellt durch: Kai Schmidt